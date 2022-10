In Lelystad begint dinsdag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak rond het uitgaansgeweld op Mallorca in juli vorig jaar. Door dit geweld overleed Carlo Heuvelman (27). De vraag is vooral wie hier verantwoordelijk voor is.

In totaal negen verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij twee gevechten op Mallorca in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar. Drie van hen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo: Sanil B., Mees T. en Hein B.

NU.nl hield zich de afgelopen maanden intensief bezig met het onderzoek naar de dood van Carlo uit Waddinxveen. Dat resulteerde in de podcast het Geheim van Mallorca, waarvan dinsdag de eerste twee afleveringen online staan. Daarin vertelt de Spaanse politie over het onderzoek naar het geweld op Mallorca. In aflevering twee staat de kroegbaas van café De Zaak, waar de eerste vechtpartij plaatsvond, centraal.

We spraken ook met andere persoonlijk betrokkenen en zochten uit waarom nog steeds niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de dood van Carlo.

Blijft DNA-spoor overeind als bewijs?

Of is dat antwoord er wel? Is het DNA van Carlo op de schoen van Sanil B. en diens "ja" op de vraag van een undercoveragent of hij het slachtoffer heeft geschopt, genoeg?

Of is het tegenonderzoek van de advocaat van B., Peter Plasman, waaruit zou blijken dat het DNA helemaal niet van Carlo is, overtuigend genoeg? En bekende B. nou wel echt tijdens een undercoveroperatie in november vorig jaar dat hij het slachtoffer had geschopt? Of was het iemand anders uit de vriendengroep in Hilversum?

Vragen waar de rechtbank zich over gaat buigen en volgens planning uitspraak over doet op 18 november.

OM overtuigt dat verdachten dingen verzwijgen

Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat het antwoord op de schuldvraag rond Carlo's dood kan worden gegeven door de verdachten zelf. Justitie gelooft niks van de verhalen dat niemand precies zou hebben gezien wat er met Carlo is gebeurd.

En daar zijn ook aanwijzingen voor. NU.nl bracht in september het nieuws dat een van de jongens uit de vriendengroep berichten stuurde naar zijn vader. Daarin wijst hij B. aan als meest betrokkene bij het geweld tegen Carlo. Gevraagd naar zijn bron zegt de jongen in kwestie enkel herhaald te hebben wat de Spaanse politie hem heeft verteld.

Maar er is meer. Zo stuurde verdachte Daan van S. op 15 juli naar zijn vrienden berichten met daarin de woorden: "zwijgrecht maar" en "nooit mogen zij weten". Van S. zelf doet dit af als stoere praat.

Verdachten hebben verdenkingen deels bekend

Duidelijker is wie er betrokken zijn bij de overige verdenkingen. In de nacht van juli 2021 vonden er in totaal twee gevechten plaats voor café De Zaak en De Bierexpress. Hier zijn wel beelden van en de verdachten hebben ook min of meer toegegeven hierbij betrokken te zijn.

Ook van het gevecht voor de Bierexpress, zijn los van wat er met Carlo is gebeurd, beelden van gemaakt door omstanders. Zo is te zien hoe een van de vrienden van Carlo bewusteloos op de grond ligt en lijkt te worden getrapt.

Het resulteert in verdenkingen van openlijk geweld, waar de negen verdachten voor terechtstaan. En poging tot doodslag, gepleegd voor café De Zaak met als verdachten Sanil B., Mees T., Hein B., Lucas O., Daan van S. en Kaan B.

Voor de dood van Carlo staan zogezegd Sanil B., Mees T. en Hein B. terecht. Hen wordt ook poging tot doodslag van een vriend van Carlo ten laste gelegd. De rechtbank heeft in totaal elf zittingsdagen voor de zaak uitgetrokken.