Langs een deel van de Nederlandse westkust zijn dit weekend bolletjes stookolie aangespoeld. Rijkswaterstaat is hard bezig om de plakkerige substantie op te ruimen, meldt een woordvoerder maandag aan NU.nl.

Volgens de woordvoerder werd eerder dit weekend al stookolie gevonden in Zeeland. Dat werd daarna opgeruimd. Zondag werd de substantie ook in Zuid-Holland gevonden. Maandagochtend werd duidelijk dat het om de kuststrook tot aan Noordwijk gaat. Rijkswaterstaat is maandag begonnen met het opruimen van de stookolie. Ook wordt gekeken waar het spul precies ligt.

De olie spoelde aan op stranden van Zeeland tot aan het Zuid-Hollandse Noordwijk. Omroep West meldde maandag dat surfers en wandelaars in Scheveningen de stof maandag zijn tegengekomen. Sommigen van hen hebben de olie op hun voeten zitten.

Stookolie is een dikke, zwarte vloeistof dat een beetje op teer lijkt. De substantie is in principe niet gevaarlijk voor mensen, maar het is wel schadelijk voor de natuur. De dierenambulance zegt tegen Omroep West dat de eerste zeedieren zijn opgevangen.

De woordvoerder van Rijkswaterstaat waarschuwt strandgangers om goed op te letten. Als de olie op je huid zit, is het verstandig om dit met zeep weg te wassen, zegt ze.

Het is nog niet duidelijk hoe de stookolie heeft kunnen aanspoelen, zegt de woordvoerder.