Het mysterie rond de onbekende, doodgeschoten vrouw die in 2019 in Westdorpe is aangetroffen, is dankzij een DNA-match opgelost. Het slachtoffer kwam uit de omgeving van het Noord-Franse Duinkerke. De 57-jarige vrouw is vrijwel zeker om het leven gebracht door haar echtgenoot, die inmiddels ook is overleden.

Het lichaam van de vrouw is ruim drie jaar geleden gevonden in een weiland aan de Sint Anthoniekade bij Westdorpe, vlak bij de Belgische grens. Het uitgebreide onderzoek naar haar identiteit en de toedracht van haar dood zat muurvast. Maar de zaak kreeg vorig jaar na de vondst van een dode man in Frankrijk een andere wending.

Een ver familielid van hem had alarm geslagen. Franse agenten troffen hem vervolgens net buiten Duinkerke aan. Zijn overlijden had een medische oorzaak. De politie wilde zijn echtgenote informeren, maar die bleek onvindbaar, terwijl ze niet als vermist was opgegeven.

In een poging haar op te sporen, haalde de Franse politie DNA van de vrouw door een internationale databank. Dat leverde direct een match op: de gezochte weduwe bleek de vrouw te zijn die in 2019 was gevonden in Westdorpe.

"We wisten vorig jaar al hoe het zat", licht politiewoordvoerder Mireille Aalders toe. "Maar we komen nu pas met het nieuws naar buiten, omdat we moesten wachten totdat het onderzoek van onze Franse collega's was afgerond."

De vrouw is op 13 augustus 2019 naamloos begraven in Terneuzen. Haar lichaam zal nu worden overgebracht naar Frankrijk. Foto: NU.nl

Lichaam in Westdorpe gedumpt

Volgens de Franse politie is de vrouw hoogstwaarschijnlijk in haar thuisland omgebracht door haar echtgenoot en vele kilometers verderop in Westdorpe achtergelaten.

"Het juiste gebruik van DNA-databanken heeft uiteindelijk voor 100 procent bijgedragen aan het achterhalen van de identiteit van de vrouw", zegt Steven Dekkers, leider van Team Grootschalige Opsporing (TGO). Hij is blij dat het onderzoek kan worden afgerond en bedankt alle betrokkenen.

"Ik denk dan met name aan de vele tipgevers en meedenkers die ons nog steeds bijna wekelijks van informatie voorzien. Hoe triest de zaak dan ook is, het is fijn dat de familie van de vrouw nu weet waar ze is. De zaak kan nu, ook door hen, op een gepaste manier worden afgesloten", zegt hij.

In overleg met de nabestaanden worden de stoffelijke resten van de vrouw overgebracht naar Frankrijk.