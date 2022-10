De zon schijnt maandag door de hoge bewolking heen. Landinwaarts ontstaan er wat stapelwolken, maar het blijft overal droog en er staat weinig wind. Het wordt 16 tot 19 graden.

Vanavond en vannacht wordt vanuit het westen de bewolking geleidelijk dikker. Het blijft zeker tot de ochtend droog en de temperatuur daalt naar 7 tot 11 graden.

Morgen wordt in de loop van de dag de bewolking dikker. Mogelijk valt later in het noordwesten wat regen. Er staat een matige zuidenwind en het wordt 16 tot plaatselijk 20 graden.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.