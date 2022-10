Het grauwe weer van deze week wordt opgevolgd door een fraaie nazomerweek. Er valt minder regen en de zon breekt vaker door. De temperatuur stijgt en pakt vrij hoog uit voor de tijd van het jaar. Op woensdag, de warmste dag van de week, kan het kwik zelfs ruim boven de 20 graden uitkomen.

De week begint nog relatief rustig. Stapelwolken en zonnige periodes wisselen elkaar af, maar het blijft droog. Alleen op dinsdagavond kan er in het uiterste noordwesten een spat regen vallen.

Op zowel maandag als dinsdag kan het 18 tot 19 graden worden. "Geen hondenweer op dierendag", schrijven meteorologen van Weerplaza treffend. In deze tijd van het jaar zijn temperaturen rond de 16 graden gebruikelijk.

Woensdag wordt het nog warmer. Dan wordt vanuit het zuiden warme, zachte lucht meegevoerd. Daardoor is het in grote delen van West-Europa warmer dan gebruikelijk. Zowel het KNMI als Weerplaza verwachten temperaturen van zeker 21 tot 22 graden.

Het zal bovendien vroeg op de dag al warm aanvoelen. In de nacht naar woensdag trekt er een warmtefront over het land. Daar staat tegenover dat het later op de dag snel zal afkoelen. Dan trekt vanuit het westen een koufront over het land. De koele lucht doet de temperatuur snel dalen.

Mede daardoor zal de tweede helft van de week iets koeler zijn dan de eerste drie dagen. Vooral aan de kust kan een vrij krachtige wind koel aanvoelen. Elders in het land vallen er af en toe kortdurende buien. Desondanks is het met 17 graden iets warmer dan normaal in deze periode.