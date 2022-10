Een kadaver van een vinvis dat de afgelopen dagen voor de Belgische kust dobberde, is aangespoeld in Westkapelle. Dat schrijft Omroep Zeeland. De Belgen hielden het kadaver in de gaten met het oog op de veiligheid van vaarverkeer, maar verloren het dode dier toch uit het oog.

De Belgen probeerden botsingen tussen schepen en het kadaver te voorkomen. Volgens VRT NWS werd zaterdag nog wel een zoektocht opgezet. Die werd in de loop van de avond beëindigd door slecht weer.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) hield er toen al rekening mee dat het kadaver was gezonken, of verder was afgedreven dan gedacht, naar bijvoorbeeld Nederland. Dat laatste blijkt nu het geval.

Volgens de Zeeuwse regionale omroep is het nog niet zeker of er onderzoek zal worden gedaan naar het dier. Het Reddingsteam Zeedieren Nederland laat in gesprek met Omroep Zeeland weten dat het kadaver zeker tot maandag op de kust bij de Zeedijk blijft liggen.