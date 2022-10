Het klaart zondagochtend flink op, maar in de kustgebieden kan nog wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. Overdag wordt het zo'n 17 graden.

Gedurende de dag zijn er zonnige perioden. In het noorden kan wel een bui vallen. In het zuiden van het land wordt het vanmiddag bewolkt. Dat komt door een regenzone die over België trekt. Er staat een matige westenwind.

Morgen gaat de zon flink schijnen, op wat lokale mistbanken in de vroege ochtend na. Het blijft droog en wordt ook dan weer 17 graden.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.