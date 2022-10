De storing in het bagage-afhandelingssysteem van Eindhoven Airport is nog altijd niet opgelost. Vijf vluchten kunnen daardoor niet meer vertrekken. Voor zo'n achthonderd reizigers moet een oplossing worden gezocht, zegt een woordvoerder van de luchthaven in gesprek met NU.nl.

Volgens de woordvoerder moeten de vliegtuigmaatschappijen een overnachting voor de gestrande passagiers regelen. Zij kunnen niet in de terminal overnachten.

Diverse reizigers benaderden NU.nl en klaagden over gebrekkige informatie. Zij zijn er niet zeker van dat zij straks in een hotel kunnen overnachten. Eerder op de dag beklaagden reizigers zich dat zij urenlang in vliegtuigen moesten wachten omdat in de terminal geen ruimte meer was.

De woordvoerder legt de verantwoordelijkheid bij de vliegtuigmaatschappijen. "Wij vliegen pas weer om 7.00 uur en onze deuren moeten om 0.00 uur sluiten." De maatschappijen moeten ook nieuwe tickets boeken voor de reizigers.

De storing heeft ook invloed op het vluchtschema van zondag bij Eindhoven Airport. Vermoedelijk ontstaat er dan opnieuw forse vertraging. De luchthaven adviseert reizigers om de website in de gaten te houden en bij vragen contact op te nemen met hun vliegmaatschappij.