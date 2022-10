Passagiers van een handvol inkomende vluchten op Eindhoven Airport moeten zaterdag langer wachten voordat ze kunnen uitstappen. De luchthaven kampt opnieuw met een storing in het bagage-afhandelingssysteem.

Dat bevestigt een woordvoerder van Eindhoven Airport na berichtgeving door Omroep Brabant.

Door de storing moet bagage handmatig worden verwerkt. Ook reizigers die willen vertrekken van Eindhoven Airport hebben last van de storing.

De woordvoerder van de luchthaven meldt dat er hard wordt gewerkt om de storing te verhelpen, maar kon nog niet zeggen hoelang dit gaat duren.

Het is zeker de tweede keer in een maand tijd dat het bagage-afhandelingssysteem van Eindhoven Airport kapot is. Ook begin september ondervonden passagiers hinder en konden zij niet inchecken. Toen was de storing na ruim een uur verholpen, maar volgens Omroep Brabant is de huidige storing zeker al sinds 13.30 uur aan de gang.

Deuren van vliegtuigen zijn wel geopend, maar passagiers kunnen de toestellen niet verlaten. Deuren van vliegtuigen zijn wel geopend, maar passagiers kunnen de toestellen niet verlaten. Foto: NU.nl