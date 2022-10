Zaterdagochtend trekken de buien weg naar het oosten. Al snel komen er nieuwe buien waarbij het ook kan onweren. Tussen de perioden met regen door laat de zon zich regelmatig zien. Het wordt 16 tot 18 graden.

In de loop van de middag neemt de buiigheid overal af. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is boven land matig en aan zee (vrij) krachtig, windkracht 4 tot 6.

Zaterdagavond en -nacht kan er een enkele bui voorkomen, vooral in de kustgebieden. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 in het westen en zuidwesten.

