Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze keer: EU-landen hebben een akkoord bereikt over het verlagen van de elektriciteitsprijzen en een ruimtesonde van NASA is succesvol met een planetoïde in botsing gekomen.

EU-landen bereiken akkoord over verlagen van elektriciteitsprijzen

De Europese energieministers zijn het eens geworden over een aantal maatregelen die de hoge energierekeningen omlaag moet brengen. Nu is het de taak aan Nederland en de andere EU-landen om de maatregelen snel uit te werken.

Europa telt steeds meer grote, wilde dieren

Goed nieuws voor de natuur. Onder meer het aantal ganzen, zeearenden, beren en wolven is in de afgelopen decennia toegenomen. Dat blijkt uit een rapport van Rewilding Europe. Diersoorten kunnen dus herstellen als ze de kans krijgen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

NASA-ruimtesonde botst succesvol met planetoïde: 'Nieuw tijdperk voor mensheid'

Een Amerikaans ruimtevaartuig botste begin deze week met de planetoïde Dimorphos. En met succes. NASA wil met het experiment kijken of het mogelijk is om een planetoïde uit haar baan door te duwen. Daardoor zou in de verre toekomst voorkomen kunnen worden dat zo'n rots de aarde en de mensheid bedreigt.

Kleiner nieuws om ook blij van te worden

Er was nog meer goed nieuws deze week. Onder meer deze kleinere berichten bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Ansichtkaart na 42 jaar alsnog bezorgd. Een ansichtkaart die 42 jaar geleden werd verstuurd maar nooit aankwam, is vrijdag alsnog bezorgd op het juiste adres. Wel zijn er nog vraagtekens: zo weet de ontvanger niet waarom de kaart aanvankelijk niet aankwam, aangezien het adres klopt. Een nog grotere vraag is waar de kaart de afgelopen 42 jaar wél was.





Een Australisch footballteam viert de finalewinst met 'waterboy' met Down. De aanvoerder van de Geelong Cats haalde de man, die al zeven jaar betrokken is bij het team, van de tribune na de zege op de Sydney Swans.





Hond Suka na ruim 26 uur gered uit mijnschacht in Engeland. Vrijwilligers hebben maandag een hond uit een 50 meter diepe mijnschacht in Engeland gered.