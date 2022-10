Gemeenten moeten in de eerste helft van volgend jaar 21.200 statushouders huisvesten. Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt. Dit aantal komt boven op de ruim 20.000 statushouders die gemeenten voor het eind van dit jaar van een woning moeten voorzien.

De 21.200 statushouders zijn voormalige asielzoekers die tussen juli 2022 en (naar verwachting) 31 maart 2023 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Gemeenten moeten hen in de eerste zes maanden van 2023 aan een huis helpen.

Zij hebben recht op een woning, maar door onder meer het woningtekort verblijven ruim vijftienduizend statushouders noodgedwongen in asielzoekerscentra. Mede daardoor, evenals door de komst van veel nieuwe asielzoekers, is er al tijden een groot tekort aan opvangplekken in azc's. De asielketen staat daardoor al lange tijd zwaar onder druk.

Onder de 21.200 statushouders zitten ook honderd Afghaans-Nederlandse evacués. Zij worden momenteel tijdelijk in hotels opgevangen, maar hebben ook recht op een woning. Voor deze groep is het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk.

In maart 2023 bekijkt het kabinet of het aantal te huisvesten statushouders volgend jaar naar boven moet of naar beneden kan worden bijgesteld, zoals het kabinet nu verwacht. Als dat niet kan, worden de extra benodigde plekken toegevoegd aan de taken voor de tweede helft van 2023.

Doelstelling wordt bijna nooit gehaald

Het aantal te huisvesten statushouders per gemeente wordt twee keer per jaar vastgesteld, maar wordt vrijwel nooit gehaald. De overheid publiceerde het laatste overzicht van huisvesting van vergunninghouders op 1 september. Daaruit blijkt dat 315 van de 344 gemeenten voor het einde van dit jaar nog een achterstand moeten wegwerken. Het gaat daarbij om de huisvesting van 10.343 statushouders.

De betrokken gemeenten denken hiervan nog 4.990 statushouders voor 1 januari te kunnen helpen. De achterstand wordt automatisch doorgeschoven naar en opgeteld bij het aantal te huisvesten mensen van het volgende jaar.

De taakstelling voor de tweede helft van dit jaar lag oorspronkelijk op 13.500 statushouders. Het kabinet verhoogde dit aantal in de asieldeal van eind augustus naar ruim 20.000 statushouders. Die asieldeal bevat een groot aantal afspraken om uit de asielcrisis te komen, zoals een rem op gezinshereniging voor statushouders. De deal ligt politiek gevoelig, ook binnen de coalitiepartijen.