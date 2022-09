Dit weekend komt er wisselvallig weer aan, meldt Weerplaza. Buien en zonneschijn wisselen elkaar af.

Het grootste deel van vrijdag is zonnig, maar later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. De zuidwestenwind wordt dan ook sterker.

De nacht naar zaterdag wordt regenachtig en onstuimig. Het koelt door de bewolking en regen af tot 12 graden.

Vooral regen in noordelijke helft van het land

Zaterdagochtend verlaat de regenzone het land alweer. Maar in de koelere luchtsoort die zich daarna laat zien, komen nieuwe buien tot ontwikkeling.

Het zwaartepunt van die buien ligt boven de noordelijke helft van het land. Tussen de buien door klaart het op en schijnt de zon.

De zuidwesten- tot westenwind blijft zaterdag aanwezig en bereikt windkracht 4 of 5. Aan zee waait het krachtig met windkracht 6. In de avond gaat de wind geleidelijk liggen. De temperatuur komt op 16 à 17 graden uit.

Zondag lange perioden met zonneschijn

In de nacht van zaterdag op zondag trekken opnieuw wat buien over het land. Een regengebied schuift over België en vooral onze zuidelijke provincies krijgen daar iets van mee.

Aan het begin van de ochtend levert dit nog regenachtige perioden op. Daarna wordt het al vrij snel droger.

Met een matige tot aan zee krachtige westenwind worden nog enkele buien aangevoerd. Tussen de buien door zijn er lange droge perioden met zonneschijn. De temperatuur stijgt dan naar 15 tot 17 graden.