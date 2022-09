In alle klaslokalen moet over een tijdje een werkende CO2-meter hangen. De verplichting gaat waarschijnlijk in de zomer van 2023 in.

Het ministerie trok in februari 17 miljoen euro extra uit voor het aanschaffen van CO2-melders. Ongeveer 60 procent van de scholen heeft nu een CO2-meter in elke klas. De rest heeft dat om verschillende redenen nog niet, schrijft minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Zo'n CO2-meter was al verplicht in nieuwe schoolgebouwen en in gerenoveerde schoolgebouwen. Nu worden die regels ook gelijkgetrokken voor oudere schoolgebouwen.

Het duurt waarschijnlijk tot volgend jaar zomer voor die verplichting ingaat. Een woordvoerder van het ministerie legt uit dat daarvoor het zogenoemde bouwbesluit moet worden aangepast.

Betere ventilatie helpt coronabesmettingen te verminderen

Met een CO2-meter kunnen scholen controleren of er genoeg frisse lucht in een lokaal aanwezig is. Als het apparaat aangeeft dat er niet voldoende frisse lucht is, kan een docent bijvoorbeeld een raam opendoen.

Betere ventilatie helpt om het aantal coronabesmettingen te verminderen. "Nu de coronabesmettingen weer langzaam toenemen, is het belangrijk om ook op het aantal scholen waar ventilatie nog onvoldoende op orde is, te zorgen dat alles uit de kast wordt getrokken om de ventilatie ook daar vlot te trekken", schrijft Wiersma.

Daarnaast start het ministerie met een pilot om de effecten van luchtreinigers te onderzoeken. Aan dat onderzoek doen ruim tweehonderd scholen mee.