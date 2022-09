Het KNMI heeft code geel uitgegeven vanwege mist in de ochtend. Ook waarschuwt het weerinstituut voor vrijdagavond en de nacht naar zaterdag, wanneer langs de kust zware windstoten kunnen voorkomen. Ook dan geldt code geel.

Vrijdagochtend kan eerst mist voorkomen, maar zodra die is opgelost, schijnt de zon flink. In het westen kan een enkele bui voorkomen. De temperatuur loopt op tot 16 à 17 graden.

Later op de dag neemt de bewolking weer toe en in de avond volgt regen. Ook neemt de wind flink in kracht toe. Aan de kust geldt dan code geel vanwege zware windstoten met snelheden tot 90 kilometer per uur.

