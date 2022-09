De politie ontvangt "behoorlijk wat signalen" dat kinderen het verslavende en verboden middel snus aangeboden krijgen. Criminelen willen de jonge kinderen verslaafd maken, zodat ze in ruil voor snus illegale praktijken uitvoeren.

Hoeveel incidenten er precies zijn geweest kan de politie niet zeggen. "Maar bij enkele zouden wij niet op deze manier aan de bel trekken", zegt een woordvoerder in gesprek met NU.nl. Het gaat om kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en uit de eerste klas van de middelbare school.

Snus is tabak in een tablet of theezakje dat onder de bovenlip wordt gestopt. Eén zakje kan volgens de politie evenveel nicotine bevatten als twintig sigaretten. "Na het gebruik van drie zakjes kan je al verslaafd zijn", vertelt de politiewoordvoerder.

"Ook ziet het er leuk uit en ruikt het heerlijk", vervolgt de politie op YouTube. Daarom zouden kinderen er gevoelig voor zijn. Als een kind eenmaal verslaafd is, willen de criminelen alleen nog maar snus geven in ruil voor klusjes, zoals het dealen van snus.

De politie ziet dat kinderen daardoor langzaam de criminaliteit ingetrokken worden. Het korps hoopt dat kinderen het verslavende middel weigeren en melding doen bij hun ouders, leerkrachten of de politie.