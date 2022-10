Het RIVM telde afgelopen week slechts vier nieuwe besmette personen met het apenpokkenvirus. Daarmee daalt het aantal nieuwe besmettingen al tien weken lang. Het virus lijkt onder controle, maar het RIVM hangt nog niet de vlag uit.

Waarom is het aantal besmettingen zo klein?

Er zijn verschillende verklaringen voor de kleine aantallen. "Het informeren en bewustzijn creëren zorgde mogelijk dat mensen zich anders gingen gedragen", zegt een woordvoerder van het RIVM. "En door het bron- en contactonderzoek kregen mogelijk besmette personen het advies om tijdelijk in isolatie te gaan."

Viroloog Marion Koopmans voegt daaraan toe dat er meer immuniteit lijkt te zijn in de risicogroep. "Heel wat mensen uit de hoogrisicogroep hebben het virus inmiddels gehad", zegt ze.

Daarmee bedoelt ze vooral mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen, al kan iedereen apenpokken krijgen. Het is geen soa en ook zeker geen 'homoziekte'.

Totale aantal besmettingen

Hoe gaat het met vaccineren?

Er zijn nu iets meer dan achttienduizend prikken tegen apenpokken gezet, waarvan bijna vijfduizend tweede vaccinaties. Het merendeel van de vaccins is in Amsterdam gezet.

De opkomst voor de prik is lager dan het ministerie van Volksgezondheid van tevoren had ingeschat, liet minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) donderdag in een Kamerbrief weten. Is dat erg?

Koopmans: "Je zou willen dat de vaccinatiegraad hoger is omdat het virus nog in veel landen zit." De vraag is of het virus "doorsuddert" en weer kan oplaaien. "In dat geval wil je zoveel mogelijk mensen gevaccineerd hebben", zegt de viroloog.

De vaccinatiedoelgroep bestaat vooral uit mannen die seks hebben met mannen. Het is een heel kleine groep met het grootste aantal seksuele contacten die de grootste impact heeft op de verspreiding van het virus. Door hen volledig te vaccineren gaat het reproductiegetal (dus de mate waarin het virus zich verspreidt) met 40 procent omlaag, staat in de Kamerbrief.

Voor mensen met minder seksuele contacten is een vaccin minder effectief. Voor deze groep helpt het vooral om de klachten te herkennen en zichzelf te testen. In het geval van een besmetting raden experts aan om in isolatie te gaan en je partner te waarschuwen.

Kan het virus nog opleven?

"We kunnen niet in een glazen bol kijken", zegt de woordvoerder van het RIVM. Koopmans voegt toe: "Het virus is niet weg, maar we hebben er nog geen aanwijzingen voor dat de besmettingen weer toenemen."

Deskundigen, waaronder van het RIVM, hadden eerder gewaarschuwd dat pride-evenementen deze zomer zouden kunnen leiden tot een intensievere verspreiding van het virus. Dat is meegevallen. Volgens het RIVM zijn ongeveer veertig pridebezoekers positief getest. Het werkelijke aantal zou iets groter kunnen zijn.

"De kennis over apenpokken komt uit studies in Afrika", zegt Koopmans. "We zien dat de besmettelijkheid in de Nederlandse omgeving erg meevalt."

Kunnen we dan stellen dat we het apenpokkenvirus onder de duim hebben?

"Dat is nog te vroeg", stelt de RIVM-woordvoerder. "Het virus kan opnieuw vanuit het buitenland overslaan op Nederland."

"In een groot aantal landen wereldwijd worden nog besmettingen gevonden", zegt Koopmans. "In Nigeria circuleert het virus al langere tijd en daar wordt niet gevaccineerd. We hebben het virus pas onder de duim als het wereldwijd onder controle is."