Nog altijd kampen veel meer jongeren met gedachten aan zelfdoding dan voor de coronacrisis. Het aantal jongeren dat het leven soms niet meer ziet zitten nam sterk toe tijdens de laatste lockdown. Sindsdien is het aandeel jongeren met "serieuze suïcidale gedachten" amper gedaald.

Van de jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar die meededen aan een groot onderzoek van onder meer het RIVM had 16 procent in de laatste meetronde last van dit soort gedachten. Dat is slechts 1 procentpunt minder dan in december vorig jaar, toen het land op slot zat vanwege het grote aantal coronabesmettingen. Het onderzoek werd uitgevoerd in juni, de resultaten verschenen donderdag.

Het daadwerkelijke aantal zelfdodingen onder jongeren nam vorig jaar al toe met zo'n 15 procent. Die stijging lijkt dit jaar door te zetten, waarschuwt onderzoeker Renske Gilissen van 113 Zelfmoordpreventie. In juni overleden 33 jongeren door zelfdoding, in augustus 34. Doorgaans gaat het om gemiddeld iets meer dan 20 gevallen per maand.

Ook huisartsen zien nog steeds aanzienlijk meer jongeren die aan zelfdoding denken of een zelfmoordpoging hebben gedaan dan voor de coronapandemie. Het aantal consulten ligt nog steeds 39 procent hoger dan voorheen, blijkt uit het onderzoek van RIVM, Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Corona heeft nog steeds veel impact op leven van jongeren

Veel jongeren zeggen dat de coronacrisis nog steeds een grote invloed op hun leven heeft, bijvoorbeeld doordat zij een studieachterstand opliepen. "Daarnaast hadden ze het gevoel belangrijke jaren van hun leven gemist te hebben", schrijft het RIVM.

Sociale contacten verminderden en een groot deel van de jongeren ervaart mentale en fysieke klachten - van angsten tot vermoeidheid. Van de ruim vierduizend jongeren die meededen aan het onderzoek had 37 procent psychische problemen. Bijna de helft (49 procent) ervaart weleens eenzaamheid, een even groot deel van de ondervraagden heeft last van stress.

Uit verdiepend onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie blijkt dat vooral jongvolwassen mannen kwetsbaar zijn. Vaak zijn jonge mensen die hun eigen leven beëindigen vroegtijdige schoolverlaters, veelal van het mbo. Naast psychische problemen spelen geldzorgen een rol. Ook mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap zijn oververtegenwoordigd.

Dit soort inzichten biedt volgens Gilissen wel mogelijkheden om het probleem gericht aan te pakken. "We moeten allemaal aan de slag", zegt ze. Dat geldt niet alleen voor de zorg, maar bijvoorbeeld ook voor scholen en de schuldhulpverlening. "Het begint vaak met kortdurend verzuim, dat vervolgens overgaat in langer verzuim. Dat zijn momenten om in te grijpen. Het is heel belangrijk om het contact met jongeren te houden."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).