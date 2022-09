In bijna heel het land kan donderdag mist voorkomen, maar die verdwijnt in de loop van de ochtend. Daarna wisselen de zon en stapelwolken elkaar af.

De mist is er tot halverwege de ochtend. Het zicht kan afnemen tot minder dan 200 meter.

In de loop van de ochtend zal de mist oplossen. In het hele land, met uitzondering van de provincie Zeeland, geldt code geel omdat de mist tot hinder op wegen kan leiden.

In het noorden en westen kan wat regen vallen. De temperatuur loopt in de middag op tot zo'n 14 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten tot westen.

Vrijdag is het overdag droog en gaat het in de avond regenen. Het weekend verloopt herfstachtig.

