Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Boris S., die in het najaar van 2020 zijn Haagse vriendin in haar woning zou hebben gewurgd.

Eind september of begin oktober 2020 zou S. zijn vriendin hebben vermoord in haar woning in Den Haag. Vervolgens zou hij nog wekenlang in het huis hebben gewoond. Hij zou zelfs nog regelmatig op dezelfde bank eten en drinken waar het lichaam van de dode vrouw verstopt was.

De familie van de vrouw gaf het slachtoffer op 9 oktober op als vermist. Daarop ging de politie een aantal keer langs bij de woning, maar pas na meerdere bezoeken werd het lichaam gevonden. Dat zou zijn veroorzaakt doordat de woonkamer een enorme rotzooi was. Het lichaam van de 35-jarige vrouw werd uiteindelijk gevonden onder een stapel kussens, dekens en andere spullen.

S., die op dat moment dakloos was, werd kort na de vondst van het lichaam aangehouden. Hij ontkent iedere betrokkenheid bij haar dood. Ook ontkent hij een relatie met haar te hebben gehad. Volgens hem was hun verstandhouding uitsluitend gebaseerd op seks.

De officier van justitie wantrouwde de verklaringen van S. in de rechtszaal. Zij noemde de verdachte "vaag" en "leugenachtig", en ze zei hem niet te geloven. Het OM heeft sterke aanwijzingen dat S. uit naam van de dode vrouw berichten naar de moeder van het slachtoffer heeft gestuurd. Ook zou hij spullen van haar verkocht proberen te hebben en geld van haar rekening hebben proberen te halen.

Deskundigen zeggen dat S. verminderd toerekeningsvatbaar is. Daarom is er naast een celstraf tbs met dwangverpleging tegen hem geëist. S. zou al eerder gewelddadig tegen het slachtoffer zijn geweest. Daarom had zij de relatie willen beëindigen. "Haar angst dat hij haar iets zou aandoen, bleek terecht", zei de officier van justitie.