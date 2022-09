"Ik ben werkelijk razend benieuwd hoe zoiets in zijn werk gaat", meldt een lezer van NU.nl naar aanleiding van een besluit van het College voor de Rechten van de Mens. "Iemand roept dat de Belastingdienst heeft gediscrimineerd en die moet dan aantonen dat het niet zo is." Hier lees je waarom het daar rond klachten over de fiscus en het toeslagenschandaal wel op neerkomt.

Het College voor de Rechten van de Mens deed een jaar lang onderzoek naar gegevens van de Belastingdienst rond kinderopvangtoeslag. Daaruit blijkt dat ouders met een dubbele nationaliteit of niet-westerse achtergrond werden gediscrimineerd door de manier waarop de fiscus werkte.

Die manier van werken, met discriminatie als gevolg, gebeurde volgens de toezichthouder op grote schaal bij de fiscus. Zelfs zo vaak dat het College ervan uitgaat dat de werkwijze van de Belastingdienst altijd leidde tot discriminatie van zogenoemde toeslagenouders.

Daarom hoeven toeslagenouders die een klacht indienen niet meer te bewijzen dat de fiscus ze discrimineerde. De Belastingdienst moet juist bewijzen in dat geval níét te hebben gediscrimineerd.

'Verkeerd handelen gebeurde op grote schaal'

"De basis in de juridische wereld is normaal gesproken: wie iets stelt, moet dat bewijzen", legt fiscaal jurist Marco Bik van Jongbloed Fiscaal Juristen uit. Dus als je zegt dat de Belastingdienst jou heeft gediscrimineerd, moet je dat aantonen. "Maar nu is dat dus andersom."

De Belastingdienst heeft volgens Bik niet in 100 procent van de gevallen onderscheid gemaakt op bijvoorbeeld etniciteit, nationaliteit of afkomst. Maar het is wel dusdanig vaak gebeurd dat de Belastingdienst nu bij iedere individuele klacht rond toeslagen aan het College moet bewijzen dat de fiscus daar juist níét schuldig aan is. "Dat heet omgekeerde bewijslast."

Fiscus werkt zelf ook met omgekeerde bewijslast

De Belastingdienst werkt zelf ook met omgekeerde bewijslast, bijvoorbeeld als je zelfs na aanmaningen weigert om belastingaangifte te doen. Dan doet de fiscus een schatting van jouw inkomen. Je moet vervolgens aantonen waarom de Belastingdienst ernaast zit.

Het College gaat sinds 15 september uit van omgekeerde bewijslast rond het toeslagenschandaal. Sindsdien krijgt de toezichthouder meer meldingen van toeslagenouders die denken dat de Belastingdienst ze discrimineerde. Een oordeel van het College is niet bindend, maar weegt wel zwaar mee als het tot een rechtszaak komt.