Het is op de weg overdag een stuk drukker dan voor corona. De filezwaarte (het aantal kilometers maal het aantal minuten file) tussen 10.00 en 15.30 uur is toegenomen met 17 procent. Ook de ochtend- en de avondspits zijn inmiddels iets drukker dan voor de coronacrisis losbarstte, meldt de ANWB aan NU.nl.

Vooral op dinsdag en donderdag is het uitzonderlijk druk op de wegen. De ANWB vermoedt dat op die dagen de meeste mensen op kantoor werken. Zuid-Holland, en dan vooral het zuiden daarvan, is de drukste regio.

De ochtend- en de avondspits kennen een toename van een paar procent vergeleken met de periode voor corona. Dat terwijl volgens de ANWB in 2019 ook al sprake was van een zeer grote stijging, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Ondertussen is het volgens de verkeersdienst niet eens de drukste periode van het jaar. Die is in oktober en november. Dan hebben de minste mensen vrij en is het weer het slechtst. Dat belooft volgens de ANWB niet veel goeds voor de spitsen in oktober en november.

Trein uit, auto in

Een directe verklaring voor de drukte op de wegen heeft de ANWB niet. Sinds 2019 zijn er wel 360.000 auto's bij gekomen. "Blijkbaar gebruiken mensen die ook vaker", zegt een woordvoerder.

Ook buiten de spitsen is er meer verkeer op de weg. "Werktijden zijn meer gespreid. Mensen reizen niet alleen in de spits, maar ook daarbuiten", zegt ze.

Daarbij kan ook de "onregelmatigheid in het openbaar vervoer" ervoor zorgen dat mensen vaker de auto pakken, aldus de zegsvrouw. Door personeelstekort bij de NS vallen regelmatig treinen uit. Om die reden rijdt de NS sinds begin september al met minder treinen.

In de trein is het nog altijd minder druk dan voor corona. Momenteel vervoert de NS bijna een miljoen reizigers per dag. Dat is zo'n 80 procent van de 1,3 miljoen dagelijkse reizigers in 2019.