Normaal gesproken ligt het hoogtepunt van de vogelgriep in de winter om vervolgens 's zomers weer te verdwijnen. Dit jaar ligt dat anders: vogelgriep is de hele zomer veelvuldig onder vogels rondgegaan en miljoenen kippen moesten worden afgemaakt. Experts houden hun hart vast voor komende winter.

De vogelgriep kwam normaal gesproken in het najaar mee met trekvogels die in Nederland overwinterden. Via onder meer hun poep kwam het in kippenstallen terecht en raakten kippen besmet.

Al jarenlang moeten in de herfst en winter soms kippenstallen worden geruimd. Vanaf de lente nam het aantal vogelgriepgevallen vervolgens af en in de zomer verdween de vogelgriep uit ons land. Er waren ook winters dat de vogelgriep de pluimveesector niet of nauwelijks bereikte.

Dit jaar is een omslagpunt. Het virus is van watervogels die hier overwinteren overgeslagen op vogels die hier ook in de zomer verblijven, zoals de grote stern. Daardoor is de vogelgriep niet verdwenen.

Deze week nog werden 200.000 dieren geruimd op een pluimveebedrijf in Drenthe. Begin september kregen meer dan tweehonderd bedrijven een vervoersverbod opgelegd vanwege een besmet kippenbedrijf in Barneveld.

'Vogelgriep blijft hele jaar aanwezig'

"De verwachting voor de winter is niet best", zegt Nancy Beerens, vogelgriepexpert van Wageningen University & Research (WUR). "In oktober komen de wintergasten deze kant op en dat zijn vrijwel allemaal watervogels."

"Juist op het water verspreidt het virus zich goed. De stijgende lijn van de afgelopen maanden zet zich waarschijnlijk voort. Het blijft het hele jaar aanwezig."

Alleen in mei lag het aantal vogelgriepgevallen dit jaar laag. In juni, juli en augustus steeg het aantal uitbraken in de pluimveesector weer. "Het is nu zo extreem, de situatie is niet meer houdbaar", constateert epidemioloog en pluimveedierenarts Francisca Velkers.

Ook in andere Europese landen grijpt de vogelgriep snel om zich heen. Volgens Beerens gaat het om "de grootste uitbraak ooit in Europa".

Watervogels zijn een belangrijke verspreider van de vogelgriep. Watervogels zijn een belangrijke verspreider van de vogelgriep. Foto: ANP

Onderzoek naar vaccins

Binnen de Europese Unie wordt daarom hard gezocht naar een oplossing. Een vaccin zou dat kunnen zijn. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) onderzoekt drie potentiële vaccins.

Als een vaccin geschikt blijkt te zijn, moeten afspraken die in de EU zijn gemaakt wel worden aangepast. Op dit moment is het zo dat er niet gehandeld mag worden in gevaccineerd pluimvee, vertelt Beerens.

"Maar meerdere lidstaten staan er voor open om dat te herzien. In Italië worden vaccins getest op kalkoenen, in Frankrijk op eenden en hier op kippen", vervolgt ze.

De eerste resultaten van de onderzoeken worden eind december verwacht. Als een vaccin geschikt is, kunnen kippen niet gelijk een prik krijgen. "Dit seizoen (de herfst- en wintermaanden, red.) gaat dat niet meer lukken en ik twijfel of het volgend seizoen wel lukt", zegt Beerens.