Het Openbaar Ministerie (OM) hoeft de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem en Zaltbommel niet alsnog te vervolgen voor het antihomobeleid van de reformatorische school. Twee oud-leerlingen van de school en COC Nederland probeerden vervolging van de school af te dwingen, maar het gerechtshof in Den Haag heeft hun eisen woensdag afgewezen.

De scholengemeenschap dwong enkele oud-scholieren in 2016 en 2017 uit de kast te komen. Het OM concludeerde op 15 juni vorig jaar dat de Gomarus Scholengemeenschap daardoor "over de grens van het toelaatbare" was gegaan. Toch vervolgde justitie de onderwijsinstelling niet, omdat die het beleid had aangepast.

Twee oud-leerlingen van de scholen vonden het "onbegrijpelijk" dat het OM wel strafbare feiten constateerde, maar niet overging tot vervolging. Daarop dienden zij samen met een advocaat een zogeheten artikel 12-procedure in. Dat betekende dat het hof moest beslissen of het OM alsnog een zaak moest beginnen.

Het hof concludeerde woensdag opnieuw dat de Gomarus-scholen zich schuldig maakten aan discriminatie. Ook vindt het hof dat de school een van de klagers - met haar ouders erbij - dwong uit de kast te komen.

Geen nieuwe incidenten meer gemeld

Toch hoeft het OM geen nieuwe zaak te beginnen, vindt het hof. De rechters wijzen erop dat de scholengemeenschap het beleid heeft aangepast.

Bovendien hebben de feiten zich zes jaar geleden voorgedaan en zijn er sindsdien geen nieuwe incidenten meer gemeld, aldus het hof. Daarbij heeft de scholengemeenschap een van de klagers een schadevergoeding toegekend.

Tot slot hebben de scholen volgens het hof "de nodige negatieve publiciteit over zich heen gekregen". Om die redenen vinden de rechters het daarom niet nodig de Gomarus Scholengemeenschap alsnog te laten vervolgen.