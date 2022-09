Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag tientallen mensen buiten gestrand. Zij hebben in tenten overnacht die vrijwilligers uitdeelden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gevraagd om meer bedden in de tijdelijke opvanglocatie in Zoutkamp. De burgemeester daar heeft dat verzoek van de hand gewezen.

Afgelopen nacht was er geen plek meer voor alle aangekomen asielzoekers, laat voorzitter Roos Ykema van hulporganisatie Stichting MiGreat aan NU.nl weten. "Om 2.15 uur kregen de laatste veertig mensen te horen dat er geen slaapplek voor ze zou zijn", zegt ze.

De hulporganisatie deelde tenten uit waar de asielzoekers in konden slapen. Een cameraman van NOS telde woensdagochtend rond 8.30 uur tien tentjes buiten de hekken.

Het COA en de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, bevestigen dat mensen buiten hebben geslapen. Of er ook echt geen opvangplek voor hen was, is het COA aan het uitzoeken. Volgens een woordvoerder was tegen middernacht "iedereen binnen". Waarom er later die nacht toch nog mensen buiten waren, is niet bekend.

Sinds de tijdelijke opvanglocatie in Zoutkamp haar deuren opende, hoefden asielzoekers in principe niet meer buiten te slapen in Ter Apel. Sinds 10 september is er plek voor maximaal zevenhonderd mensen in het complex. Op dit moment verblijven ongeveer zeshonderd mensen in de opvang in Zoutkamp, die dient als 'wachtkamer' voor Ter Apel.

VluchtelingenWerk Nederland noemt het "ontzettend triest" dat er opnieuw mensen buiten hebben geslapen in Ter Apel. "De asielopvang hangt nog steeds aan elkaar van tijdelijke lapmiddelen. Het was wachten tot het probleem zich opnieuw in Ter Apel zou manifesteren." Volgens de organisatie is niet duidelijk hoe deze situatie kon ontstaan. "In deze chaos kan het elke dag om allerlei redenen weer misgaan."

Burgemeester Zoutkamp vindt dat andere gemeenten aan zet zijn

Het COA heeft woensdagochtend een verzoek ingediend bij burgemeester Henk Jan Bolding van gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp onder valt, om ook de laatste honderd bedden vrij te geven. Dat laat de woordvoerder van de burgemeester weten na berichtgeving van RTV Noord.

"De burgemeester heeft daar negatief op geantwoord. De instroom van asielzoekers wijkt niet af", zegt hij.

Alleen bij uitzonderlijk hoge instroomcijfers is Zoutkamp bereid om tot zevenhonderd mensen op te vangen. "De burgemeester vindt nadrukkelijk dat de rest van Nederland eerst verantwoordelijkheid moet nemen", aldus de woordvoerder.

Handhavers en agenten hebben de tenten woensdag weggehaald vanwege de noodverordening die daar sinds 10 september geldt. Het is voor asielzoekers die nog niet zijn geregistreerd bij het aanmeldcentrum verboden zich rond het centrum te begeven.