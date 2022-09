Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag tientallen mensen gestrand. Een hulporganisatie heeft tenten uitgedeeld waar ze in konden slapen. Het is voor het eerst in ruim twee weken dat er weer mensen buiten moesten slapen voor het aanmeldcentrum.

Afgelopen nacht was er geen plek meer voor alle aangekomen asielzoekers, laat voorzitter Roos Ykema van hulporganisatie Stichting MiGreat aan NU.nl weten. "Om 2.15 uur kregen de laatste veertig mensen te horen dat er geen slaapplek voor ze zou zijn", zegt ze.

Vervolgens deelde de organisatie tenten uit. Een cameraman van NOS telde woensdagochtend rond 8.30 uur tien tentjes buiten de hekken.

Het is voor het eerst dat mensen buiten moeten slapen in Ter Apel sinds de tijdelijke opvanglocatie in Zoutkamp haar deuren opende. Sinds 10 september is daar plek voor ongeveer vijfhonderd mensen.

Sinds 10 september geldt een noodverordening rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is voor asielzoekers die nog niet zijn geregistreerd bij het aanmeldcentrum verboden zich rond het centrum te begeven.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) was niet bereikbaar voor een reactie.