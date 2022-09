Vergeleken met de afgelopen dagen trekken vandaag iets minder buien over ons land. Al blijft het niet helemaal droog. De temperatuur loopt op tot maximaal 14 graden.

Tussen de buien door is er een mix van wolken en zon. Er waait een zwakke tot matige wind vanuit het zuidwesten tot westen.



In de avond blijft er af en toe kans op een bui. En als het eenmaal opklaart, koelt het ook weer snel af. In de nacht kan er wat nevel of een mistbank ontstaan.

