De dinsdag is voor veel mensen de populairste dag om op kantoor te werken. Dat is al een tijdje te zien aan de drukte op de weg en het spoor. Op dinsdagen zijn zelfs nog meer mensen onderweg naar hun werk dan op dinsdagen vóór corona, zeggen de ANWB en de NS tegen NU.nl.

De treinen zitten tijdens de spitsen op dinsdag voller dan vroeger op die dag. De dinsdag was voor corona ook al de drukste dag bij de NS, maar volgens woordvoerder Oscar van Elferen spreidde het aantal reizigers zich toen veel meer uit over de werkweek.

De dinsdagpiek is extra opvallend, omdat er gemiddeld nog steeds minder mensen met de trein reizen dan voor corona. Momenteel vervoert de NS bijna een miljoen reizigers per dag. Dat is zo'n 80 procent van de 1,3 miljoen dagelijkse reizigers in 2019.

Ook op de weg is het dinsdag, net als op de donderdag, veel drukker dan voorheen. "Vroeger waren dat ook al de drukste dagen, maar het verschil met andere werkdagen is nu veel groter", zegt Heleen de Geest van de ANWB. Dit komt volgens haar doordat dinsdag en donderdag de meest favoriete kantoordagen zijn geworden.

NS ziet geen spits meer op vrijdag

Op de andere drie dagen werken Nederlanders het meest thuis, zo lijkt het. Op de weg is het met name op maandagmiddag en vrijdagochtend heel rustig. De NS ziet op vrijdag zelfs bijna geen spits meer. Op woensdag kiezen veel ouders er waarschijnlijk voor om thuis te werken, omdat kinderen dan een halve dag naar school gaan.

Het reisgedrag van de forens, de werkende die pendelt tussen huis en werk, is door corona en het thuiswerken enorm veranderd. Maar als het gaat om recreatieverkeer en dagjesmensen lijkt alles weer normaal.

De NS zit in het weekend weer op dezelfde reizigersaantallen als voor corona. Dat komt volgens Van Elferen doordat de "recreatieve reizigers" weer helemaal terug zijn. De ANWB ziet dat recreatief verkeer weer ouderwets zorgt voor verkeersdrukte op de vrijdagmiddag.