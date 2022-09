Zijn we na de warme zomer niks meer gewend of is het echt zo koud voor de tijd van het jaar? Dat tweede, verzekert Wouter van Bernebeek van Weerplaza dinsdag aan NU.nl.

"Rond deze tijd van het jaar is het normaal als het 18 à 19 graden is", legt hij uit. "Deze week wordt op sommige plekken de 10 graden niet eens gehaald."

Het is dinsdag zelfs een van de koudste 27 septembers ooit gemeten. Het record stamt uit 1926, toen het in De Bilt 10,4 graden werd.

"De aanhoudende regen houdt het koud", aldus Van Bernebeek. "Zodra het straks droger wordt, loopt de temperatuur op naar 12 à 13 graden. Maar dat zal niet overal in het land gebeuren."

Nazomer kunnen we voorlopig wel vergeten

Valt er dan ook meer regen dan normaal? Volgens de meteoroloog valt dat mee. "De regen valt nu op omdat we na de afgelopen maanden niet meer zoveel regen achter elkaar gewend zijn."

Een nazomer kunnen we voorlopig wel vergeten. Het wordt wel wat warmer, maar écht hoge temperaturen voor de tijd van het jaar worden niet gehaald.

"We hebben jaren gehad met 25 graden of meer, zelfs in oktober nog. Komende dagen gaan we naar 15 à 16 graden met vrij koude nachten en kans op mist. Dat kan je écht geen nazomer noemen."