Het College voor de Rechten van de Mens heeft sinds 15 september rond het toeslagenschandaal 22 nieuwe meldingen over discriminatie door de Belastingdienst ontvangen. Dat laat de onafhankelijke toezichthouder weten aan NU.nl.

Dat er in de afgelopen paar weken weer veel nieuwe meldingen binnenkomen, lijkt een gevolg van een besluit van het College van de Rechten van de Mens op 15 september. De toezichthouder bepaalde dat de fiscus voortaan bij individuele klachten moet bewijzen gedupeerde toeslagenouders níet te hebben gediscrimineerd. Tot dat moment lag de bewijslast bij de ouders.

De ouders staan nu dus sterker in hun individuele zaken. "Mensen denken nu: 'Dit zou ook op mij van toepassing kunnen zijn'", verklaart een woordvoerder van het College.

Onder de 22 melders zijn 8 toeslagenouders die het College om een uitspraak vragen vanwege hun vermoeden dat de Belastingdienst hen heeft gediscrimineerd. In heel 2021 ontving de toezichthouder 52 verzoeken om een uitspraak over mogelijke discriminatie door de fiscus. In dat jaar werden er in totaal 148 meldingen bij het College gedaan.

Uitspraken van het College wegen zwaar mee in de rechtszaal

Oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. De toezichthouder kan ook geen schadevergoeding of straffen opleggen. Maar een oordeel van het mensenrechteninstituut weegt wel zwaar mee bij uitspraken door de rechter. Het kabinet heeft bovendien in 2020 beloofd dat de Belastingdienst de oordelen van het College zal erkennen en opvolgen.

Van 2021 tot half september dit jaar nam het College 63 verzoeken om een uitspraak over discriminatie door de Belastingdienst in behandeling. De woordvoerder laat namens de toezichthouder weten dat nog niet duidelijk is of alle acht nieuwe verzoeken tot een uitspraak in behandeling worden genomen.

Maar het College is blij dat mogelijk gedupeerden zich melden. "In elk geval is iedere melding een signaal dat mensen ons weten te vinden bij een vermoeden van discriminatie door de Belastingdienst."