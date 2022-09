Er zijn tal van aanwijzingen dat Ridouan Taghi al veel langer vanuit de gevangenis kon communiceren dan alleen via zijn neef en tevens advocaat Youssef Taghi. Dat zegt Youssefs raadsman André Seebregts. Volgens Seebregts deed Ridouan dit via zijn advocaat Inez Weski.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Weski in verband wordt gebracht met het naar buiten brengen van informatie. Het Openbaar Ministerie (OM) zei daar in juli van dit jaar geen bewijs voor te hebben gevonden, maar in augustus zijn er nieuwe bevindingen aan het dossier toegevoegd.

Volgens Seebregts blijkt uit die nieuwe bevindingen dat Weski is bezweken onder de druk van Ridouan. Seebregts baseert zich op berichten die zijn verstuurd door zijn familieleden. Uit die berichten zou ook duidelijk worden dat Weski dit tegen haar zin in deed.

Een officier van justitie zei dinsdag dat het mogelijke handelen van een ander niks afdoet aan wat de neef wordt verweten. Of er een onderzoek naar Weski loopt, wil het OM niet bevestigen.

Het gaat in deze zaak om de verdenking dat Youssef als doorgeefluik fungeerde. Op deze manier kon Ridouan vanuit de cel zijn criminele organisatie blijven aansturen. Seebregts voert nu aan dat zijn cliënt niet de enige lijn naar buiten was.

Weski volgens Seebregts onder druk bezweken

De nieuwe berichten die onlangs aan het dossier zijn toegevoegd, stammen uit augustus 2020 en zijn verstuurd door onder anderen Ridouans zoon. Die laat destijds aan maffiabaas Raffaele Imperiale weten dat er nog steeds manieren zijn om met "hem" te communiceren. Volgens de politie wordt daarmee Ridouan Taghi bedoeld. De zoon schrijft vervolgens dat hij op het punt staat "hem" bij te praten.

De zoon bericht vervolgens aan een zus van Ridouan: "Als ze het vrijdag meeneemt, zou super zijn." En: "Als ze het uitprint, is alles opgelost." Met "ze" wordt volgens de politie Weski bedoeld, meldt Seegers op basis van het dossier.

En een neef van Ridouan zegt in augustus 2020 dat er een USB-stick gevuld gaat worden. Ook hij schrijft dat "ze" dit het beste kan uitprinten.

Wat er ook van deze berichten gedacht moet worden, volgens Seebregts is het in ieder geval duidelijk dat Ridouan naast Youssef een communicatielijn naar buiten had. Ook denkt hij dat de hoofdverdachte in het Marengo-proces al veel langer met zijn criminele organisatie kon praten dan via zijn neef. Laatstgenoemde kwam namelijk pas vanaf maart 2021 op bezoek.

Weski laat weten zeer verbolgen te zijn

Advocaat Weski laat in een reactie weten zeer verbolgen te zijn over de beweringen van Seebregts. Volgens de advocaat is dit allemaal uitgezocht door justitie en is hier niets van gebleken. "Dit acht ik dus zeer onjuist", zegt ze. "En onterecht suggestief."

"Kennelijk tracht de advocaat op die manier zijn cliënt te verdedigen ten koste van anderen", vervolgt Weski. "In dit geval van mij. Zeer laakbaar."

Het lijkt erop dat ze met haar woorden naar het eerdere onderzoek van justitie verwijst. Het OM zei toen geen bewijs te hebben gevonden.