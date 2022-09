De rechtbank in Arnhem heeft Ali G. dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van negentien jaar en tien maanden. Hoofdverdachte G. kreeg die straf voor zijn betrokkenheid bij de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel. De straf is lager dan de 26 jaar en zeven maanden die het Openbaar Ministerie (OM) eiste.

In 2019 vonden medewerkers van het fruitbedrijf 400 kilo cocaïne tussen een partij bananen. De cocaïne zou van G. zijn. De werknemers van het fruitbedrijf schakelden de politie in. Die nam de cocaïne in beslag, waarna G. begon met afpersen. G. eiste 1,5 miljoen euro "schadevergoeding". Het bedrijf betaalde dat niet.

Daarna zette G. diverse mensen in om explosies te veroorzaken bij woningen van medewerkers van het fruitbedrijf. Er vonden twee aanvalsgolven plaats: in de herfst van 2020 en in de lente van 2021. In totaal gaat het om vijftien aanslagen in 2020 en 2021.

G. was bij alle vijftien aanslagen en woningbeschietingen de uitlokker, oordeelt de rechtbank. Die spreekt van een "ongekende terreurcampagne".

De aanslagen waren vaak zeer gewelddadig. Zo werd er een handgranaat tegen het huis van de zoon van een directielid van het fruitbedrijf gegooid. Verder werden verschillende huizen beschoten en raakten twee medewerkers gewond bij een aangestoken brand.

Ook ontving het bedrijf meerdere dreigende sms-berichten. Daarin werd in totaal 2,5 miljoen euro aan bitcoin geëist.

G. ging vanuit gevangenis door met aanslagen

G. zat de afgelopen jaren in meerdere gevangenissen na zijn arrestatie voor zijn betrokkenheid bij de afpersing. Daar ging hij volgens justitie door met het organiseren van aanslagen.

Dat kon omdat hij door een fout van een medewerker van het OM een lijst met namen van medewerkers van De Groot in handen had gekregen. Die lijst hoorde bij zijn voorlopige strafdossier.

Uiteindelijk werd G. overgebracht naar de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught. Daar zit hij nu nog steeds.

Veel andere verdachten veroordeeld in zelfde zaak

Behalve G. zijn er in de afgelopen jaren in totaal nog 28 andere verdachten opgepakt. G.'s halfbroer Yassine A. (21) is inmiddels veroordeeld tot tien jaar cel vanwege zijn rol als "adjudant" en "doorgeefluik" van G.

In februari kregen zeven mensen, van wie de jongste nog geen achttien jaar oud, celstraffen tot acht jaar voor de aanslagen in 2020. Zij worden de Molenwijkgroep genoemd, vernoemd naar een wijk in Amsterdam.

Voor de brandstichting en het beschieten van woningen in 2021 stonden recent nog acht uitvoerders terecht. Vijf van de acht verdachten kregen dinsdag celstraffen variërend van zestien maanden tot negen jaar. Drie verdachten zijn vrijgesproken.