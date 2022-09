Het herfstige weer en meerdere ongelukken zorgen dinsdag voor een zeer drukke ochtendspits. Volgens de ANWB gaat het om de drukste ochtendspits van het jaar. Om 8.36 uur stond er meer dan 900 kilometer file op de Nederlandse wegen.

Het staat onder meer vast op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Daar is de afrit bij Papendrecht dicht vanwege een ongeval met een vrachtwagen. Het verkeer moet rekening houden met ongeveer een uur vertraging.

Ook zijn er ongelukken gebeurd op de A12 bij Veenendaal-West, op de A2 bij Veghel en op de A9 bij knooppunt Beverwijk.

Met meer dan 900 kilometer file is het oude record van donderdag 7 april gebroken. Op die dag stond er zo'n 887 kilometer file in het land. Ook toen was het slecht weer.