Het herfstige weer en meerdere ongelukken zorgen dinsdag voor een zeer drukke ochtendspits. Volgens de ANWB gaat het om de drukste ochtendspits van het jaar. Om 8.30 uur stond er 925 kilometer file op de Nederlandse wegen.

De file nam daarna iets af, maar rond 9.15 uur stond er in totaal nog 500 kilometer. Rond 10.00 uur was dit afgenomen tot nog ongeveer 200 kilometer file.

Er waren ongelukken op de A12 bij Veenendaal-West, op de A2 bij Veghel en op de A9 bij knooppunt Beverwijk. Volgens Rijkswaterstaat ontstond de meeste vertraging na een kettingbotsing bij Driebergen op de A12 richting Utrecht.

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat zegt dat de avondspits mogelijk ook druk wordt. "Of we veel files krijgen hangt er onder meer van af in hoeverre de mensen gespreid naar huis gaan."

Met meer dan 900 kilometer file is het oude record van donderdag 7 april gebroken. Op die dag stond er zo'n 887 kilometer file in het land. Ook toen was het slecht weer.