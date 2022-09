Na een nacht vol buien trekt er dinsdag opnieuw veel bewolking over ons land. Daarbij is er kans op flink wat regen en mogelijk lokaal ook onweer.

Toch kan het tussendoor af en toe nog droog worden. Met name in het zuidwesten breekt hier en daar de zon door. Het wordt in de middag maximaal 12 of 13 graden.

Tijdens de langdurige en soms zelfs pittige buiten wordt het iets frisser. Dan wijst de thermometer slechts een graad of 10 aan.

