Nederlandse militairen hebben in 2010 melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militaire elite-eenheden. De melding ging over de marteling van een Afghaanse burger in Uruzgan die vervolgens werd gedood. Het rapport waarin dat staat, is volgens het ministerie van Defensie nu onvindbaar. Zo schrijft NRC.

De krant baseert zich op documenten en gesprekken met betrokkenen. Het rapport over de mogelijke oorlogsmisdaad van Australische militairen werd destijds binnen de Nederlandse krijgsmacht digitaal en fysiek verspreid, maar leidde vervolgens niet tot actie.

De Australische troepen waren ervan overtuigd dat de Afghaanse man als bommenmaker een cruciale rol had bij de dodelijke aanslag op twee Nederlandse mariniers op 17 april 2010. Ze vertelden aan de Nederlandse mariniers waar de man was en die pakten hem op.



Na een verhoor lieten Nederlandse inlichtingenofficieren de Afghaanse man weer vrij. Er was geen bewijs en ze raakten zelfs overtuigd van zijn onschuld. Niet lang daarna brachten de Australische troepen de man alsnog om het leven. Hij werd daarbij gemarteld, vertelden meerdere lokale bronnen aan de Nederlandse inlichtingenofficieren.

Betrokkenen zeggen niks te weten van het rapport en de beschuldigingen

Een Nederlandse inlichtingenofficier schreef er een rapport over. Daarvan ging er volgens meerdere bronnen een papieren versie naar het hoofd Inlichtingen. Ook ontving het bureau van de commandant van de Task Force Uruzgan (TFU), Kees van den Heuvel, een kopie. En aan het eind van de missie belandde het rapport ook nog op een harde schijf die het archief in ging.

Het ministerie van Defensie laat nu aan NRC weten dat het onderzoek naar de melding formeel nog loopt maar dat het rapport onvindbaar is. De toenmalige TFU-commandant Van den Heuvel zegt tegen de krant van niets te weten. "Ik heb zo’n rapport nooit gezien, weet niet eens of het bestaat.”



NRC vroeg ook het Australische ministerie van defensie om een reactie. Dat zegt geen meldingen te hebben gevonden met beschuldigingen over schendingen van het internationaal humanitair recht.