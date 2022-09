De rechtbank doet dinsdag uitspraak tegen de hoofdverdachte Ali G. in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van ruim 26 jaar geëist. Hier gaat de zaak over.

Het verhaal begint in mei 2019 als medewerkers van fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel 400 kilo cocaïne vinden tussen een partij bananen. Het bedrijf doet aangifte bij de politie, die de drugs in beslag neemt.

Daarna zou de nu 37-jarige G. uit Bussum beginnen met het afpersen van de fruitimporteur. De cocaïne zou namelijk van hem zijn. Hij zet een aantal mensen in om medewerkers van De Groot af te persen. Er wordt 1,5 miljoen euro 'schadevergoeding' geëist, maar het bedrijf betaalt niet.

G. zou daarna diverse mannen hebben aangezet om explosies te veroorzaken bij woningen van medewerkers van het fruitbedrijf. Er vinden twee aanvalsgolven plaats: in de herfst van 2020 en in de lente van 2021. In totaal gaat het om vijftien aanslagen in 2020 en 2021. Dertien daarvan hebben te maken met De Groot. Negen aanslagen zijn volgens het OM te kwalificeren als een poging tot moord.

Handgranaten en kogelinslagen bij woningen medewerkers

De aanslagen zijn regelmatig zeer gewelddadig van aard. Zo wordt een handgranaat tegen het huis van een zoon van een directielid gegooid. Ook worden huizen beschoten en raken twee ex-medewerkers gewond bij brandstichting.

Bij elkaar vinden er tientallen aanslagen plaats bij huizen van (ex-)medewerkers van De Groot. Woningen worden beschoten met vuurwapens of bekogeld met vuurwerk.

Het bedrijf ontvangt ook vele bedreigende sms-berichten. Daarin wordt in totaal 2,5 miljoen euro aan bitcoin geëist.

G. gaat in gevangenis door met organiseren aanslagen

G. zag de afgelopen jaren meerdere gevangenissen. Nadat G. wordt opgepakt, komt hij eerst in gevangenis De Schie in Rotterdam terecht. Daar gaat hij volgens Justitie vanuit zijn cel door met het organiseren van aanslagen.

Daarop wordt G. overgebracht naar een streng beveiligd cellencomplex in Leeuwarden, maar er zijn opnieuw aanwijzingen dat hij ook daar doorgaat met criminele activiteiten. Daarom wordt G. overgeplaatst naar de extra beveiligde gevangenis in Vught. Daar zit hij nog steeds.

Het OM ziet G. als het brein achter de afpersing en een serie aanslagen en eiste een celstraf van 26 jaar en 7 maanden. De advocaten van G. pleiten voor vrijspraak van hun cliënt.

Behalve G. nog meer, veelal jonge verdachten

Behalve G. zijn er in de afgelopen jaren veel meer verdachten opgepakt. In totaal gaat het om 28 arrestaties. G.'s halfbroer Yassine A. (21) is inmiddels veroordeeld tot tien jaar cel vanwege zijn rol als 'adjudant' en 'doorgeefluik' van G.

In februari werden zeven mensen - van wie de jongste nog geen achttien jaar oud is - veroordeeld tot celstraffen tot acht jaar voor de aanslagen in 2020. Zij worden de Molenwijkgroep genoemd, vernoemd naar een wijk in Amsterdam.

Voor het stichten van branden en het schieten op woningen in 2021 stonden recent nog acht uitvoerders terecht. Tegen deze mannen werden celstraffen van twintig maanden tot zestien jaar geëist.