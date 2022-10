Een 45-jarige man is veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, omdat hij zijn zoontje van 1 jaar oud in 2019 van de eerste verdieping van een flat in Ridderkerk heeft gegooid. De rechtbank bevond Mohamed el K. maandag schuldig aan een poging tot zware mishandeling.

Het jongetje, een kind van destijds net een jaar oud, heeft aan zijn val van minimaal 5 meter op 5 januari 2019 geen blijvend letsel overgehouden. Maar schadelijke effecten van het incident kunnen op de langere termijn niet worden uitgesloten.

In het vonnis spreekt de rechtbank van een zeer ernstig feit, omdat het kleine kind weerloos was. De verdachte "heeft ervoor gezorgd dat zijn zoon op z'n minst een slechte start in het leven heeft gekregen en mogelijk de rest van zijn leven last zal hebben van het handelen van zijn vader".

Het Openbaar Ministerie had op zitting van twee weken geleden 27 maanden cel geëist. Dat de straf lager uitvalt, komt onder meer doordat de man is vrijgesproken van huiselijk geweld.

Naast de celstraf heeft de rechtbank de man een contactverbod met moeder en kind opgelegd.