Een zeventienjarige Duitse jongen is maandag gegrepen en gebeten door een cheeta in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek (Noord-Brabant). Het slachtoffer is met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed

De jongen hoeft niet in het ziekenhuis te blijven, zegt een woordvoerder van het park tegen NU.nl. Het slachtoffer had maandag met zijn school een uitje in het dierenpark. Daar deden de scholieren de zogenaamde wandelsafari. Dat is een tocht langs de dieren, die achter een hek zitten.

Samen met twee andere leerlingen week de jongen af van het wandelpad. Via een dienstpad, dat alleen bedoeld is voor medewerkers van het park, kwam het drietal in het gebied van de autosafari terecht. In dat gebied lopen dieren los. Mensen kunnen er met auto's of een bus door het park rijden. Tijdens de tocht mogen ze het voertuig niet uit.

Onderweg kwamen de scholieren volgens de woordvoerder langs vele waarschuwingsborden. Die stonden al bij het dienstpad en ook in het gedeelte van de autosafari. Het gebied waar de cheeta's verblijven, is afgeschermd met een wildrooster. Ook waarschuwen borden dat je in het cheetagedeelte komt. De teksten op de borden zijn in drie talen, waaronder Duits.

Jongens rennen van schrik weg

Ondanks alle waarschuwingen kwamen de klasgenoten tussen de cheeta's terecht. Toen ze oog in oog kwamen te staan met een cheeta, schrokken ze en begonnen ze te rennen. Het dier zette de achtervolging in en greep de zeventienjarige jongen. Die liep verschillende bijtwonden op. De andere twee bleven ongedeerd. Dat kwam mede doordat een dierenverzorger snel ingreep.

Het safaripark heeft voor alle betrokkenen nazorg en slachtofferhulp aangeboden. Ook is er contact geweest met de school over de gebeurtenissen. Het dierenpark kijkt of er eventueel nog meer gedaan kan worden om het park nog veiliger en de waarschuwingsborden nog duidelijker te maken voor bezoekers.

In Safaripark Beekse Bergen leeft een grote groep cheeta's. De dieren komen van nature voor in Afrika en Azië. Een cheeta wordt ook wel een jachtluipaard genoemd.