Ajax-supporters die zaterdag de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de Johan Cruijff ArenA bezoeken, kunnen niet met de trein. De NS laat die dag vanaf 16.00 uur geen treinen stoppen op station Bijlmer-ArenA.

De NS heeft dat besloten wegens gebrek aan treincapaciteit en geplande werkzaamheden. Er is zaterdagavond 1 oktober niet alleen een wedstrijd van Ajax, er vindt ook een afscheidsconcert van De Dijk plaats in de Ziggo Dome.

Ongeveer 70.000 mensen zullen zaterdagavond naar het gebied rondom de ArenA gaan en de NS kan zoveel mensen niet aan. Er is die dag wegens werkzaamheden namelijk slechts één spoor beschikbaar tussen Amsterdam en Utrecht.

"We nemen deze beslissing met pijn in het hart", schrijft de NS in een bericht. "We komen tot deze maatregel om zeer onveilige situaties te voorkomen. We zijn met de partners in het ArenA-gebied in gesprek om te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."

Bezoekers wordt geadviseerd om hun reis te volbrengen met ander vervoer dan de trein. Zo vergroot metrobedrijf GVB de capaciteit. De verwachting is dat het in het gebied erg druk gaat worden met auto's. Het advies is dan ook om zoveel mogelijk samen te reizen.

De bereikbaarheid van het ArenA-gebied staat de laatste tijd onder druk. De NS kampt met capaciteitsproblemen en bij werkzaamheden komen er al snel problemen op het spoor rondom de Johan Cruijff ArenA.