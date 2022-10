Zes beveiligers worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bezoeker van een festival in Breda. Het is nog niet duidelijk hoe de man precies om het leven is gekomen.

Het 37-jarige slachtoffer bezocht op 17 september het muziekfestival Breda Barst. Hij zou zich volgens de politie agressief hebben gedragen. Toen beveiligers er niet in slaagden de man van het terrein te zetten, hielden ze hem in bedwang tot de politie kwam.

De agenten die ter plaatse kwamen zagen dat de man niet meer ademde. De hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd, waarop hij naar het ziekenhuis is gebracht. Daar is hij op 25 september overleden.

Het slachtoffer is een man uit Polen. Of zijn doodsoorzaak in verband staat met de gebeurtenissen op het festival, wordt nog onderzocht.

Vier van de zes beveiligers zijn kort na het incident verhoord. Het viertal is op vrije voeten gesteld, maar nog wel verdachte in de zaak. De twee andere beveiligers worden later verhoord.