Maandag gaat het van het westen uit regenen. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind met aan zee kans op windstoten van 75 kilometer per uur. Het wordt vandaag niet warmer dan 14 graden.

In de loop van de middag trekt de meeste regen weg naar het zuidoosten. De zon kan daarna even fel doorbreken, vooral in het westen van het land.

Met droog weer hoeven we echter vandaag geen rekening te houden, want vanaf de Noordzee volgen opnieuw talrijke buien. Daarbij is kans op onweer.

Ook tijdens de nacht naar dinsdag blijft het buiig. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden.

