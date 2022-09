Drinkwaterbedrijven waarschuwen dat 'het watersysteem tegen zijn grenzen aanloopt'. Dat komt door droogte, verzilting en vervuiling van drinkwaterbronnen, meldt NRC. De tien waterbedrijven in Nederland moeten vóór 2030 meer drinkwater produceren om te kunnen voldoen aan hun wettelijke plicht drinkwater te leveren.

De inname, zuivering en distributie van water moeten worden opgeschaald. De vereniging van waterbedrijven Vew schrijft in in een intern document over het zeker stellen van de drinkwatervoorziening dat sommige bedrijven dat nu al nodig hebben: Dunea, Vitens en Waterbedrijf Groningen.

"Dat er water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet", aldus de notitie. "Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking en economie."

Daarnaast verslechtert de kwaliteit van drinkwater door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. Zo dreigen toekomstige generaties "te worden opgezadeld met een minder zekere levering van betrouwbaar drinkwater."

De waterbedrijven willen dan ook actie vanuit de politiek zien. Er zou onder meer geïnvesteerd moeten worden in nieuwe manieren van waterwinning, zoals drinkwater uit zeewater. Als er geen maatregelen worden genomen kunnen ze niet garanderen dat ze de 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen op tijd kunnen voorzien van goed drinkwater.