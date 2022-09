Het Politie Team Verkeer Noord-Nederland heeft zaterdagavond de Lamborghini van influencer Chahid Charrak in beslag genomen. Hij reed met 250 kilometer per uur over de A28 tussen Assen en Beilen, schrijft het korps op Facebook.

Na wettelijke correcties bleef een snelheidsoverschrijding van 96 kilometer per uur over. De 32-jarige Charrak kon bij zijn aanhouding geen rijbewijs tonen. Daarop is de auto tijdelijk in beslag genomen.

Charrak erkent op zijn Instagram-pagina dat hij te hard heeft gereden en geen rijbewijs bij zich had. Eerder op de dag heeft hij de auto weer opgehaald toen hij zijn rijbewijs kwam inleveren.

In een video beweert Charrak dat de politie geen meting heeft gedaan of videobeelden heeft gemaakt. Hij zou weliswaar te hard hebben gereden, maar geen 250 kilometer per uur. De influencer zegt wel een boete te hebben gehad voor een verkeerde kentekenplaat op zijn sportwagen.

Charrak is de eigenaar van een Lamborghini Huracán Performante, een sportwagen die in Nederland destijds een basisprijs van een kleine 320.000 euro had.