Na een overwegend droge zondag met zonnig weer breekt in Nederland een wisselvallige periode aan. Er zullen komende week regelmatig buien vallen. Met temperaturen van rond de 13 graden staan ons bovendien frisse, herfstachtige dagen te wachten.

In de nacht van zondag op maandag zal de bewolking toenemen en vallen plaatselijk de eerste buien. Maandag wordt vervolgens een bewolkte, regenachtige dag. De regen kan hier en daar in stevige buien overgaan.

Op het einde van de dag breekt geregeld de zon door. Het wordt tussen de 12 en 14 graden.

Dinsdag vallen in het hele land geregeld buien en ook een plaatselijke onweersbui is niet uitgesloten. Met maxima van ongeveer 13 graden is het opnieuw aan de frisse kant. Dat heeft alles te maken met een lagedrukgebied, dat ons land rond die tijd bereikt.

Richting volgend weekend wacht alweer het volgende lagedrukgebied, waardoor stabiel weer nog wel even op zich laat wachten. Zo wordt met name donderdag een overwegend natte dag, aldus Weerplaza.nl.

Al met al gaan we een wisselvallige week tegemoet. Er is weliswaar af en toe een zonnetje te zien, maar er zijn daarnaast regelmatig buien. Pas tegen het einde van de week gaat de temperatuur iets omhoog en zitten we op maxima van ongeveer 16 graden.