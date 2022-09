De ontsporing van een passagierstrein afgelopen nacht bij het Limburgse dorp Leveroy werd veroorzaakt door een aanrijding met een spoorstaaf. Het is nog onduidelijk hoe die spoorstaaf daar terechtgekomen is, meldt spoorbeheerder ProRail. De landelijke eenheid van de politie doet technisch onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de ontsporing.

De politie houdt er rekening mee dat iemand de spoorstaaf op de rails heeft neergelegd, maar kan daar op dit moment nog geen verdere uitspraken over doen. "Ik verwacht dat het onderzoek enkele weken in beslag neemt", zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

Een spoorstaaf is een balk die gebruikt wordt bij werkzaamheden aan het spoor. ProRail heeft sinds 16 september tot 26 september werkzaamheden op de planning staan voor het traject tussen Eindhoven en Sittard, waar het incident plaatsvond.

De intercity ontspoorde rond 0.00 uur bij de Wessemerdijk, tussen het Limburgse Weert en Haelen. Er waren zo'n 250 passagiers aan boord van de trein. Niemand raakte gewond.

ProRail-topman John Voppen, die afgelopen nacht ter plaatse was om zich te laten bijpraten, is geschrokken van het incident. "Gelukkig zijn er geen slachtoffers, maar wat is hier gebeurd? Een trein ontspoort nota bene, waardoor veel overlast en schade is ontstaan. Nogmaals heel gelukkig dat er geen groter leed is ontstaan en mijn waardering voor de hulpdiensten en alle maatregelen die zij hebben genomen om erger te voorkomen. Maar ik wil dat tot op de bodem wordt uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Treinverkeer kan weer veilig over spoor rijden

De trein is inmiddels weer op het spoor gezet, ook wel hersporen genoemd. Rond 13.15 uur is het voertuig zelfstandig weggereden.

De NS laat weten dat het spoor weer is vrijgegeven. Sinds 14.30 uur kan er weer gereden worden tussen Weert en Roermond. "We verwachten dat de dienstregeling daar redelijk snel weer op gang komt."

Het spoor is bij de aanrijding beschadigd geraakt, maar niet dusdanig dat treinverkeer er niet veilig overheen kan rijden. De schade aan het spoor wordt op een later moment hersteld.