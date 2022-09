De ontsporing van een passagierstrein afgelopen nacht bij het Limburgse dorp Leveroy werd veroorzaakt door een aanrijding met een spoorstaaf. Het is nog onduidelijk hoe die spoorstaaf daar terechtgekomen is, meldt spoorbeheerder ProRail. De politie doet onderzoek.

De intercity ontspoorde rond 0.00 uur bij de Wessemerdijk, tussen het Limburgse Weert en Haelen. Er waren zo'n 250 passagiers aan boord van de trein. Niemand raakte gewond.

ProRail is bezig met het weer op het spoor zetten van de trein, ook wel hersporen genoemd. "Dit proces verloopt volgens plan", zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder. Volgens ProRail is duidelijk dat de trein en het spoor beschadigd zijn geraakt. Hoe groot die schade precies is, wordt nog onderzocht. "Seinen en bovenleiding hoeven niet te worden gerepareerd."

37 Trein met 250 passagiers ontspoord bij Weert

Treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt nog plat

Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt momenteel plat. Treinreizigers moeten zondagochtend op het traject tussen Venlo en Roermond rekening houden met volle treinen en mogelijk een langere reistijd. Dat traject wordt gebruikt als omreisroute.

De NS verwacht dat het herstellen van de schade tot ten minste 18.00 uur gaat duren. Vanwege capaciteitsproblemen worden geen vervangende bussen ingezet, laat de vervoerder weten.