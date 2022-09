Zondag wisselen lange droge perioden zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 16 graden met een noordwestenwind.

Vooral de kustprovincies maken kans op een enkele bui. Later valt ook in het binnenland her en der een bui. Tijdens zo'n bui kan het even kort en krachtig regenen, maar al vrij snel wordt het weer droog en keert de zon terug.

Aan de kust is het 's middags 13 tot 14 graden. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur naar 16 graden. De buien nemen in de middag af, maar vanuit het westen komt in de namiddag een nieuwe regenzone.

's Avonds is het op de meeste plaatsen droog geworden. Vanaf maandag krijgen we te maken met onstuimig herfstweer.

