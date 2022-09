Tussen het Limburgse Weert en Haelen is in de nacht van zaterdag op zondag een deel van een passagierstrein ontspoord. Een woordvoerder van de brandweer meldde dat er geen gewonden zijn gevallen. Volgens ProRail waren er zo'n 250 mensen aan boord. Dit waren vooral jongeren die de kermis in Weert bezochten.

Het voorste deel van de trein ontspoorde na een aanrijding, aldus de NS. Het is niet bekend waarmee de aanrijding was. Het ontspoorde deel van de trein staat nog wel overeind.

De reizigers zijn met een vervangende trein naar Susteren zijn gebracht, een plaats ten zuiden van Roermond. Daar staan bussen klaar. "Het is de bedoeling dat iedereen vannacht nog op de plaats van bestemming arriveert", aldus een NS-woordvoerder.

De trein die strandde kwam uit Roermond. Door het ongeval strandde ook de trein in de tegenovergestelde richting. Aan boord van die trein zaten vijftien passagiers. Zij zijn per bus naar Eindhoven gebracht

De NS verwacht dat er zondag tot 18.00 uur geen treinverkeer mogelijk is tussen Weert en Roermond vanwege de ontspoorde trein en rijdt volgens een aangepaste dienstregeling. ProRail kon nog weinig zeggen over de duur van de bergingswerkzaamheden en meldde zondagochtend vroeg dat er "de komende uren" zeker geen treinen rijden.