In 27 Nederlandse steden vindt dit jaar een Pride plaats. Het aantal gemeenten waar zo’n evenement voor de lhbti-community wordt georganiseerd, is nog nooit zo hoog geweest. Dat bevestigt voorzitter Patrick van der Pas van Pride Netwerk Nederland na berichtgeving van de NOS.

In Ede, Zaanstad, Nijverdal en Zwolle vindt dit jaar voor de eerste maal een Pride plaats. Vooral buiten de Randstad zijn er steeds meer gemeenten die nut en noodzaak inzien van een Pride, waar de queer-gemeenschap zich kan profileren en aandacht kan vragen voor diversiteit.

"Prides ontstaan over het algemeen vanuit de community zelf", legt Van der Pas uit. "Maar we merken wel dat gemeenten de vraag van lhbtiq+'s in hun stad steeds meer omarmen en faciliteren."

De bekendste Pride is die in Amsterdam, waar elk jaar begin augustus een botenparade plaatsvindt. De oudste Pride van Nederland is Roze Zaterdag, die sinds 1979 elk jaar in een andere stad plaatsvindt.

'Wettelijke rechten moeten lokaal vorm krijgen'

In Nederland zijn de meeste rechten van lhbtiq+'s inmiddels wettelijk vastgelegd. "Maar uiteindelijk gaat het er ook om hoe die rechten op regionaal en lokaal niveau worden vormgegeven", legt Van der Pas uit. "Veel Nederlandse gays voelen zich niet veilig of volledig geaccepteerd, de meeste lhbtiq+'s hebben ervaring met geweld. Dat zijn zaken die je onder de aandacht moet blijven brengen, anders verandert er niets."

Bovendien is het belangrijk dat de lokale Pride de juiste toon vindt om niet-gays in de gemeente te bereiken. Tijdens het evenement in Ede worden een filmavond, een informatiemarkt en een beautyworkshop georganiseerd.

'Elke gemeente vraag om eigen invulling Pride'

"Mensen denken bij Pride snel aan het beeld van de botenparade in Amsterdam, met halfnaakte, dansende mensen", legt lokale organisatie Beau Bakker tegen de NOS. "Dat verwerpen wij niet. Wij erkennen dat dat onderdeel is van de queergemeenschap en dus Pride. Maar omdat dat beeld voor veel inwoners in Ede als provocatie voelt, kiezen wij voor een andere aanpak."

Overigens telt Nederland 345 gemeenten. Dit betekent dat in meer dan 90 procent van de Nederlandse steden nog geen Pride plaatsvindt. "Nederland is in dat opzicht zijn voortrekkersrol kwijt", bevestigt Pride Netwerk-voorzitter Van der Pas. "We zijn ook gezakt in de internationale lhbtiq+-monitor. Er valt in nog veel, heel veel terrein te winnen."